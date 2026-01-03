sabato, 3 Gennaio 2026
HomeCatania NewsFOGGIA-CATANIA: previsioni meteo allo "Zaccheria"
Catania NewsLega Pro

FOGGIA-CATANIA: previsioni meteo allo “Zaccheria”

Redazione
By Redazione
0
170
foto Foggiacalciomania

Catania che scenderà in campo domenica per la disputa del match contro il Foggia, in programma allo stadio “Pino Zaccheria” con fischio d’inizio alle 12:30 e valevole per la prima giornata di ritorno del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo raccolte in queste ore, a Foggia dovrebbe registrarsi una giornata prevalentemente nuvolosa con possibilità di venti di moderata/forte intensità. Non sono da escludere fenomeni a carattere di pioggia. La temperatura effettivamente percepita nel corso della partita è di circa 15-16 gradi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CALCIO SICILIANO: “Trapani deferito, rischio nuova penalizzazione”
Articolo successivo
BRUZZANITI – L’allenatore del Pineto: “Contentissimo per lui, merita Catania. Ho provato commozione”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency