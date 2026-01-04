domenica, 4 Gennaio 2026
FOGGIA-CATANIA: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Pino Zaccheria” contro il Foggia, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Pieraccini, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Rolfini alle spalle di Forte. Rispetto alla precedente gara vinta con l’Atalanta U23, tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ di Di Gennaro (al rientro dalla squalifica) al posto dell’infortunato Allegretto, con Rolfini titolare preferito a D’Ausilio.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

