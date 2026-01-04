domenica, 4 Gennaio 2026
HomeCatania NewsFOGGIA 1-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita
Catania NewsTabellini partiteFocusLega ProPrimo PianoStatistiche

FOGGIA 1-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

Redazione
By Redazione
0
699
foto Corriere Del Mezzogiorno

CALCIO FOGGIA vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Pino Zaccheria” – Foggia

MARCATORI: 57′ Bevilacqua, 65′ Buttaro aut.

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Morelli (75′ Castaldi); Garofalo, Castorri (75′ Nocerino), Oliva; Winkelmann (84′ Petermann), Bevilacqua (85′ Fossati), D’Amico.
A disp. di Barilari: Magro, Borbei, Staver, Agnelli, Pellegrino, Sylla.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini (VC) (45′ Corbari), Di Tacchio (C) (88′ Stoppa), Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio (63′ Rolfini); Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo.
ARBITRO: Lucio Felice Angelillo (Nola)
PRIMO ASSISTENTE: Alessandro Rastelli (Ostia Lido)
SECONDO ASSISTENTE: Andrea Romagnoli (Albano Laziale)
QUARTO UFFICIALE: Antonio Di Reda (Molfetta)
OPERATORE FVS: Emanuele Fumarulo (Barletta)
AMMONITI: Quaini, Di Tacchio, Celli, Pieraccini, D’Amico
ESPULSI:
NOTE: 8′ di recupero s.t.; 5′ di recupero p.t.; osservato un minuto di raccoglimento per la tragedia di Crans-Montana nella notte di Capodanno
CALCI D’ANGOLO: 1 – 10
CROSS: 15 – 33
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 5 – 12
TIRI IN PORTA: 1 – 6
TIRI DENTRO L’AREA: 3 – 7
TIRI DA FUORI AREA: 2 – 6
TIRI FUORI: 4 – 7
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE:
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 0
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 4 – 0
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 6 – 4
RIMESSE DAL FONDO: 12 – 8
RIMESSE LATERALI: 17 – 17
FUORIGIOCO: 0 – 2
FALLI COMMESSI: 9 – 14
POSSESSO PALLA: 46% – 54%

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PASTORE: “Caturano, attacco influenzale. Jimenez vuole rimanere. Valutiamo diversi nomi a centrocampo e una possibile occasione in difesa. Torre del Grifo un plus per Catania”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency