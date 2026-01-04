FOGGIA-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

Quest’oggi, domenica 4 gennaio, Foggia e Catania scenderanno in campo per la ventesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Pino Zaccheria”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 8.11 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 4.33 milioni di euro dei pugliesi.

Escludendo i calciatori indisponibili, Giovanni Bruzzaniti (700mila €), Tiago Casasola (600mila €), Simone Pieraccini (500mila €), Matteo Di Gennaro (400mila €) e Andrea Dini (400mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.2 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Foggia, anche in questo caso senza tenere conto dei giocatori non disponibili, Alessio Buttaro (350mila €), Davide Petermann (300mila €), Felice D’Amico (250mila €), Gianmarco Castorri (225mila €) e Till Winkelmann (200mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 24.1 anni, terza più bassa del girone C.

