giovedì, 1 Gennaio 2026
VERSO FOGGIA-CATANIA: nel 1981 l’ultima vittoria rossazzurra in campionato allo “Zaccheria”

13 settembre 1981. Fu la data che sancì quella che, ad oggi, rappresenta l’ultima vittoria in campionato del Catania, seconda nella storia dei precedenti in terra pugliese, contro il Foggia allo stadio “Pino Zaccheria”. La formazione etnea, in campo per la prima giornata di Serie B, vinse in virtù di un’autorete di Piero Bianco. Numerose occasioni da gol sciupate dai padroni di casa che protestarono anche per la mancata concessione di un calcio di rigore.

Nella fase cruciale del match, tuttavia, il Catania fallì una ghiotta opportunità per siglare il raddoppio. A conclusione dell’incontro, fischi del pubblico rossonero all’indirizzo dei propri beniamini mentre i rossazzurri allenati da Giorgo Michelotti (che indossò precedentemente la maglia rossazzurra per sette anni, ndr) festeggiarono la conquista di una vittoria sofferta, ottenuta con dedizione, spirito di sacrificio ed un pizzico di fortuna. A fine stagione il Catania chiuse il torneo all’ottavo posto (38 punti), il Foggia in quattordicesima posizione (36 punti).

VIDEO: gli highlights della partita

