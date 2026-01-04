domenica, 4 Gennaio 2026
FOGGIA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro il Foggia allo stadio “Pino Zaccheria” per la ventesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro le due squadre si dividono la posta in palio. Vantaggio rossonero di Bevilacqua al 13′ del secondo tempo, autorete di Buttaro al minuto 65 fissando il risultato sull’1-1.

Catania che ha spinto per buona parte dell’incontro, non riuscendo tuttavia ad incidere. Due occasionissime sciupate dai rossazzurri con Jimenez e Di Gennaro, nel corso della ripresa Toscano ha provato a giocarsi anche le carte Rolfini e Stoppa nel tentativo di vincere la gara ma, allo scadere degli 8′ di recupero concessi, ha dovuto accontentarsi del pari. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Foggia 1-1 Catania, gli highlights

