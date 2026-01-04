domenica, 4 Gennaio 2026
FOGGIA-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

foto Catania FC

Reduce dal successo di fine 2025 contro l’Atalanta U23, il Catania ha iniziato il nuovo anno solare affrontando il Foggia allo stadio “Pino Zaccheria” per la 20/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 1-1. L’incontro è stato caratterizzato dai gol messi a segno nel corso della ripresa da Bevilacqua al 58′ e Buttaro (autorete) al minuto 65.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo pugliese. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

