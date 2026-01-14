mercoledì, 14 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoGENNAIO: il Catania ufficializza le prime operazioni di mercato, per Miceli bisogna...
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

GENNAIO: il Catania ufficializza le prime operazioni di mercato, per Miceli bisogna attendere

Redazione
By Redazione
0
123
foto Catania FC

Ad oggi, mercoledì 14 gennaio, il Catania ha chiuso quattro operazioni di calciomercato. Detto dell’attaccante classe 2000 Giovanni Bruzzaniti, colpo messo a segno all’apertura della sessione invernale prelevandolo per circa 500mila euro (bonus inclusi) dal Pineto, la società rossazzurra ha poi ceduto alla Sambenedettese a titolo temporaneo (senza alcun diritto di riscatto in favore dei marchigiani, dunque rientrerà alla base a fine stagione ndr) il trequartista di 25 anni Matteo Stoppa, dopo 41 presenze condite da 6 gol e 4 assist con la maglia del Catania.

Prestito anche per il centrocampista Gregorio Luperini (1994), direzione Livorno: in rossazzurro 18 apparizioni con una rete all’attivo, è rimasto fuori lista nella prima parte di questa stagione. Nelle ultime ore sono stati formalizzati, inoltre, i trasferimenti in prestito del laterale sinistro classe 2008 Ermanno Ciniero, reduce dall’esperienza in prestito alla Nissa, e del centrocampista Carmelo Forti (2006). Entrambi ripartono da Ragusa con l’obiettivo di raggiungere la salvezza nel girone I di Serie D.

Per quanto concerne Mirko Miceli, centrale difensivo classe 1991, il direttore sportivo biancoverde Marcello Chiricallo parlava di “ultimi tasselli” per definire la trattativa. Ebbene l’accordo tra le parti è stato raggiunto, ma il Monopoli sembra propenso a privarsi del difensore non prima di lunedì, dopo la disputa del confronto con il Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LEONARDI | Il D.S. della Ternana conferma: “Proseguirà la stagione con noi”
Articolo successivo
MERCATO: Forti, il giovane etneo lascia di nuovo Catania. Occasione per mettersi in mostra
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency