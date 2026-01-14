GENNAIO: il Catania ufficializza le prime operazioni di mercato, per Miceli bisogna attendere

Ad oggi, mercoledì 14 gennaio, il Catania ha chiuso quattro operazioni di calciomercato. Detto dell’attaccante classe 2000 Giovanni Bruzzaniti, colpo messo a segno all’apertura della sessione invernale prelevandolo per circa 500mila euro (bonus inclusi) dal Pineto, la società rossazzurra ha poi ceduto alla Sambenedettese a titolo temporaneo (senza alcun diritto di riscatto in favore dei marchigiani, dunque rientrerà alla base a fine stagione ndr) il trequartista di 25 anni Matteo Stoppa, dopo 41 presenze condite da 6 gol e 4 assist con la maglia del Catania.

Prestito anche per il centrocampista Gregorio Luperini (1994), direzione Livorno: in rossazzurro 18 apparizioni con una rete all’attivo, è rimasto fuori lista nella prima parte di questa stagione. Nelle ultime ore sono stati formalizzati, inoltre, i trasferimenti in prestito del laterale sinistro classe 2008 Ermanno Ciniero, reduce dall’esperienza in prestito alla Nissa, e del centrocampista Carmelo Forti (2006). Entrambi ripartono da Ragusa con l’obiettivo di raggiungere la salvezza nel girone I di Serie D.

Per quanto concerne Mirko Miceli, centrale difensivo classe 1991, il direttore sportivo biancoverde Marcello Chiricallo parlava di “ultimi tasselli” per definire la trattativa. Ebbene l’accordo tra le parti è stato raggiunto, ma il Monopoli sembra propenso a privarsi del difensore non prima di lunedì, dopo la disputa del confronto con il Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***