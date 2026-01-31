GIOVANILI CATANIA: Nastasi ceduto in prestito all’Enna Calcio

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato dall’Enna Calcio l’arrivo, in prestito, dal Catania dell’attaccante Francesco Manganaro. Adesso, un altro giovane calciatore di proprietà del club rossazzurro approda alla corte di Francesco Passiatore, sempre con la formula del prestito. Si tratta di Marco Nastasi, centrocampista siracusano classe 2007. Il ragazzo ha disputato sinora da protagonista il campionato nazionale della Primavera 3. Un nuovo giocatore di prospettiva si aggiunge alla rosa dell’Enna per il prosieguo del torneo di Serie D, lottando per la salvezza nel girone I.
