sabato, 31 Gennaio 2026
HomeCalcio SicilianoGIOVANILI CATANIA: Nastasi ceduto in prestito all'Enna Calcio
Calcio SicilianoCalciomercatoCatania NewsSettore Giovanile

GIOVANILI CATANIA: Nastasi ceduto in prestito all’Enna Calcio

Redazione
By Redazione
0
181

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato dall’Enna Calcio l’arrivo, in prestito, dal Catania dell’attaccante Francesco Manganaro. Adesso, un altro giovane calciatore di proprietà del club rossazzurro approda alla corte di Francesco Passiatore, sempre con la formula del prestito. Si tratta di Marco Nastasi, centrocampista siracusano classe 2007. Il ragazzo ha disputato sinora da protagonista il campionato nazionale della Primavera 3. Un nuovo giocatore di prospettiva si aggiunge alla rosa dell’Enna per il prosieguo del torneo di Serie D, lottando per la salvezza nel girone I.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SORRENTO-CATANIA: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti
Articolo successivo
SORRENTO-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Forte in avanti, esordio per Cargnelutti, Raimo al posto di Casasola
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency