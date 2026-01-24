GIOVANILI CATANIA: Primavera, calato il tris alla Juve Stabia

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Ottava vittoria stagionale e tredicesimo risultato utile consecutivo per l’under 19 etnea; i ragazzi allenati da Marco Biagianti si sono imposti per 3-0 sulla Juve Stabia, consolidando il terzo posto in classifica a due punti di distanza dal tandem in vetta (Latina e Potenza). Dopo un primo tempo equilibrato, il Catania accelera nella ripresa e trova la via della rete con Matias Giardina, lesto ad inserirsi in area avversaria, Alessandro Coriolano, a segno con una precisa punizione, e Kevin Moie, a coronamento di una rapida ripartenza. Sabato 31 gennaio, seconda gara interna di fila: a Nesima, sfida al Trapani.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, quattordicesima giornata

Sabato 24 gennaio 2026 – Campo Sportivo di Nesima, Catania



Catania-Juve Stabia 3-0

Reti: st 9° Giardina, 40° Coriolano, 48° Moie.

Catania: 1 Coco; 2 Allegra, 3 Gueye (37°st 21 Marchese), 4 Di Giacomo, 5 Nania (23°pt 15 Doni), 6 Rizzotti, 7 Catania (VK) (28°st 24 Viola), 8 Nastasi (1°st 23 Giardina), 9 Costanzo (1°st 18 Parco), 10 Coriolano (K), 11 Moie. A disposizione: 12 Maugeri; 13 Parisi, 14 Caporarello, 16 Ortoli, 17 Alessi, 19 Di Mauro, 20 D’Amore, 22 Rizzo. Allenatore: Biagianti.

Juve Stabia: 1 Vetrò; 2 G.Langella (1°st 17 Avvisato), 3 Pisani (37°st 14 Abenante), 4 Triolo, 5 Velotti, 6 D’Ambrosio, 7 Tempre (37°st 18 Di Vaio), 8 Primicerio (K), 9 Basile, 10 Matrone (15°st 21 Ricciardi), 11 L.Langella (1°st 20 Raiola). A disposizione: 12 Cammarota; 13 Mirra, 15 Graziano, 16 Colucci, 19 Balzano, 22 De Simone. Allenatore: Capone.

Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.

Ammoniti: Costanzo, Rizzotti, Doni, Gueye, Viola (C); G.Langella, L.Langella, Primicerio (JS).

Arbitro: Michele Francesco Provenzano (Caltanissetta)

Assistenti: Giovanni Mangano (Acireale) e Salvatore Gruttadauria (Caltanissetta)

