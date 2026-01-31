domenica, 1 Febbraio 2026
GIOVANILI CATANIA: Primavera, cinquina rifilata al Trapani

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Nona vittoria stagionale e quattordicesimo risultato utile consecutivo per l’under 19 etnea; i ragazzi allenati da Marco Biagianti, terzi in classifica, si sono imposti per 5-2 sul Trapani centrando il terzo successo interno di fila. I rossazzurri vanno a segno già nel primo tempo, grazie al rigore trasformato al 35’ da Alessandro Coriolano. In avvio di ripresa sale in cattedra l’ex di turno Kevin Moie, autore di una doppietta nell’arco di sei minuti, poi gli ospiti accorciano le distanze con Giustiniano ma le reti di Nicolò Catania e Nicola Viola incrementano nuovamente il vantaggio; infine, per i granata, a segno anche Gagliano. Sabato 7 febbraio, in programma Foggia-Catania.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, quindicesima giornata
Sabato 31 gennaio 2026 – Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Trapani 5-2
Reti: st 35° Coriolano su rigore; st 2° Moie, 8° Moie, 12° Giustiniano (T), 18° Catania, 30° Viola, 39° Gagliano (T).

Catania: 1 Coco; 2 Allegra, 3 Gueye (1°st 21 Marchese), 4 Di Giacomo, 5 Doni (20°st 13 Parisi), 6 Rizzotti, 7 Catania (VK) (28°st 17 Alessi), 8 Parco, 9 Giardina (33°st 16 Ortoli), 10 Coriolano (K), 11 Moie (20°st 24 Viola). A disposizione: 12 Maugeri; 14 Caporarello, 15 Nania, 18 Sechi, 19 Di Mauro, 20 D’Amore, 23 Costanzo. Allenatore: Biagianti.

Trapani: 1 Maggiore; 2 Callari (10°st 18 Giustiniano), 3 Gerardi (20°st 17 Egbe), 4 Regina, 5 Scalavino, 6 Di Gaetano (K), 7 Rega (33°st 14 Buscaino), 8 Cottone (33°st 13 De Rosa), 9 Gagliano, 10 Marchese, 11 Tuzzolino (33°st 16 Pampalone). A disposizione: 12 Barraco; 15 Favarò, 19 Vieira, 20 Cutrignelli. Allenatore: Utro.

Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.
Ammoniti: Doni, Giardina, Nania (C); Cottone, Utro, Callari, Tuzzolino (T).
Arbitro: Francesco Carrieri (Messina).
Assistenti: Vincenzo Chiarella (Messina) e Alessio Laganà (Messina).

