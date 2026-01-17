GIOVANILI CATANIA: Primavera, pirotecnico pareggio a Latina

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Dodicesimo risultato utile consecutivo per l’under 19 etnea, a lungo e con pieno merito in vantaggio sul campo del Latina capolista ma infine raggiunta sul 3-3. La squadra allenata da Marco Biagianti è già avanti di due reti dopo sedici minuti di gioco: l’inserimento di Nania sugli sviluppi di palla inattiva propizia l’autorete di Tedeschi, Catania firma il raddoppio con un gol spettacolare; un rigore di Metawie riapre il match, poi Kevin Moie, all’esordio in maglia rossazzurra, sigla l’1-3 ma nel recupero della prima frazione Metawie accorcia, ancora dal dischetto. Nella ripresa, lo stesso numero 10 nerazzurro sigla la sua tripletta e sancisce il definitivo pareggio. Sabato 24 gennaio, a Nesima, sfida alla Juve Stabia.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, tredicesima giornata Sabato 17 gennaio 2026 – Stadio Comunale “Domenico Bartolani” di Cisterna di Latina (Latina)



Latina-Catania 3-3

Reti: pt 12° autorete Tedeschi (L), 16° Catania, 18° Metawie (L) su rigore, 32° Moie, 47° Metawie (L) su rigore; st 26° Metawie.

Latina: 12 Cherubini; 3 Bacilieri, 6 De Marchi, 8 Saurini (38°st 14 Scandi), 10 Metawie (K), 16 Lo Bianco, 19 La Penna (VK), 20 Saccheri (22°st 29 Papa), 21 Betti, 28 Tedeschi (1°st 23 Traunini), 30 Lo Zito (38°st 26 Marini). A disposizione: 22 Chiucchiolo; 4 Lunari, 5 Fontana, 7 Ienco, 11 Cucchi, 13 Scala, 17 Di Vincenzo, 18 Carlopio, 24 De Fraia, 27 Solazzo, 33 Orecchioni. Allenatore: Spiridigliozzi.

Catania: 1 Coco; 2 Marchese (1°st 16 Sechi), 3 Gueye (25°st 13 Caporarello), 4 Di Giacomo, 5 Nania, 6 Rizzotti, 7 Catania (VK), 8 Parco (38°st 15 Ortoli), 9 Costanzo (35°st 19 Giardina), 10 Coriolano (K), 11 Moie (38°st 21 Di Mauro). A disposizione: 12 Maugeri; 14 Parisi, 17 Manganaro, 18 Nastasi, 20 Alessi. Allenatore: Biagianti.

Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.

Ammoniti: De Marchi (L); Marchese, Gueye, Coriolano, Biagianti (C).

Espulso: Ienco.

Arbitro: Federico Tammetta (Frosinone).

Assistenti: Roberto Parasmo (Formia) e Mattia Di Bello (Formia).

