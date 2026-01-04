domenica, 4 Gennaio 2026
HomeCatania NewsGIOVANILI CATANIA: under 15/17 regionali, bis di vittorie
Catania NewsSettore Giovanile

GIOVANILI CATANIA: under 15/17 regionali, bis di vittorie

Redazione
By Redazione
0
42
foto Catania FC

Sorridono al ritorno in campo dopo la sosta le Under 15 e 17 regionali del Catania. Nel primo caso la doppietta di Polizzotto e la rete di Trimarchi consentono al Catania di piegare per 1-3 la resistenza de La Meridiana Etna Soccer, conseguendo il nono successo in questo campionato (girone D) e riscattando la sconfitta di fine 2025 contro il Real Catania. In occasione del torneo Allievi Elite Under 17, invece, nel girone A i rossazzurri riescono ad imporsi per 3-0 al cospetto nel New Eagles: doppietta di Rafaraci e rete di Spampinato, centrando la settima vittoria di fila.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: Cerignola, pari beffa a Picerno. Sorride la Cavese
Articolo successivo
TOSCANO: superate le 60 partite sulla panchina del Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency