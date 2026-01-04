GIOVANILI CATANIA: under 15/17 regionali, bis di vittorie

Sorridono al ritorno in campo dopo la sosta le Under 15 e 17 regionali del Catania. Nel primo caso la doppietta di Polizzotto e la rete di Trimarchi consentono al Catania di piegare per 1-3 la resistenza de La Meridiana Etna Soccer, conseguendo il nono successo in questo campionato (girone D) e riscattando la sconfitta di fine 2025 contro il Real Catania. In occasione del torneo Allievi Elite Under 17, invece, nel girone A i rossazzurri riescono ad imporsi per 3-0 al cospetto nel New Eagles: doppietta di Rafaraci e rete di Spampinato, centrando la settima vittoria di fila.

