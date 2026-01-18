domenica, 18 Gennaio 2026
GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del fine settimana

foto Catania FC

In campo, nel fine settimana, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:

Under 17 Serie C – Girone D, quattordicesima giornata
Monopoli-Catania 2-3: grazie alla doppietta di Pappalardo e alla rete di Egitto, i rossazzurri allenati da Francesco Russo agganciano i biancoverdi pugliesi in vetta alla classifica;

Under 15 Serie C – Girone D, quattordicesima giornata
Monopoli-Catania 1-1: per la squadra guidata da Umberto Fabiano, a segno Sicurella;

Allievi Elite Under 17 – Girone A, sedicesima giornata
Catania-Castelvetrano Selinunte 3-1: Sessa, Mascara e Rafaraci firmano il successo dei giovani diretti da Stefano Sturaro;

Under 15 Regionali – Girone D, ottava giornata
RG Siracusa-Catania 1-2: i gol di Lombardo e Trimarchi regalano la vittoria alla formazione schierata da Guglielmo Gravino.

