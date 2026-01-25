GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, poker di vittorie

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:
Under 17 Serie C – Girone D, quindicesima giornata
Catania-Potenza 3-1: per i rossazzurri allenati da Francesco Russo, in vetta alla classifica, a segno Bonina, Egitto e Castorina;
Under 15 Serie C – Girone D, quindicesima giornata
Catania-Potenza 2-0: Sicurella e Cristaldi firmano la vittoria della squadra guidata da Umberto Fabiano;
Allievi Elite Under 17 – Girone A, diciassettesima giornata
Athena-Catania 1-5: i giovani diretti da Stefano Sturaro s’impongono grazie alla doppietta di Mascara e alle reti di Rafaraci, Bellecci e Finocchiaro;
Under 15 Regionali – Girone D, diciassettesima giornata
Catania-Libertas Rari Nantes 3-4: per i ragazzi di Guglielmo Gravino, doppietta di Cuntrò e gol di Trimarchi.
