GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, un pareggio e una vittoria

Sono scese in campo le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei regionali under 17 e under 15. Nel primo caso, per la quindicesima giornata del girone A (Allievi Elite Under 17) è arrivato un punto per il Catania sul campo dell’Athletic Club Palermo. Per la formazione etnea, non andata oltre il 2-2, a segno Spampinato e Timpanaro. Sempre per la giornata n.15, ma con riferimento al girone D (Under 15 Regionali), si registra la vittoria del Catania ai danni del Ragusa Boys: il 2-0 finale porta le firme di Randazzo e Lombardo.

