GIRONE D’ANDATA: i più bei gol rossazzurri selezionati dal Catania FC

Il Catania FC, attraverso la pagina Facebook ufficiale, ha selezionato in questi giorni i gol più belli messi a segno dalla squadra di mister Toscano nel girone d’andata. L’11 ottobre scorso, la splendida realizzazione di Gabriel Lunetta a Giugliano con un sinistro a giro potente e preciso che non ha lasciato scampo al malcapitato portiere gialloblu Russo, rimasto immobile a difesa dei pali, nel contesto di una gara vinta con un netto 3-0 dai rossazzurri. Spazio anche al primo gol di Francesco Di Tacchio con la maglia del Catania, il 31 ottobre, sul campo della Casertana. Un mancino potentissimo, al volo, mirando alla sinistra del portiere.

Sempre a Caserta, la realizzazione di Daniele Donnarumma nello sviluppo di un’azione che ha visto protagonisti D’Ausilio, Caturano (da evidenziare il colpo di tacco dell’ex Potenza) con il servizio per l’ex Cesena, il cui destro chirurgico – calciando subito a rete – fulmina il portiere. Risultato finale 2-2. Il 23 novembre, invece, ecco il gol-vittoria di Francesco Forte al cospetto del Latina (1-0): Jimenez avanza palla al piede a grandi falcate, vede e serve Forte in area che si coordina magistralmente beffando Basti con una conclusione di pregevole fattura.

Non poteva mancare la rete considerata migliore in assoluto, la firma di Emmanuele Cicerelli al 38′ del primo tempo contro la Salernitana allo stadio “Angelo Massimino”, il 19 ottobre, partita vinta 2-0. Una punizione calciata da distanza siderale che ha sorpreso Antonio Donnarumma con il pallone indirizzato all’incrocio dei pali facendo letteralmente impazzire il popolo rossazzurro.

