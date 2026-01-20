GIUDICE SPORTIVO: Monopoli-Catania, ammenda per le due società

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, dopo la disputa di Monopoli-Catania, gara valida per la 22/a giornata del girone C di Serie C, decide di sanzionare le due società.

Ammenda di 400 euro il Catania “per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato:

1. durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, cori di incitamento nei confronti della propria squadra;

2. dal 36° al 37° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

900 euro di ammenda, invece, al Monopoli:

“A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato cori di incitamento per la propria squadra;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

