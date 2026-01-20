martedì, 20 Gennaio 2026
HomeCatania NewsGIUDICE SPORTIVO: Monopoli-Catania, ammenda per le due società
Catania NewsLega ProPrimo Piano

GIUDICE SPORTIVO: Monopoli-Catania, ammenda per le due società

Redazione
By Redazione
0
3
Giudice

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, dopo la disputa di Monopoli-Catania, gara valida per la 22/a giornata del girone C di Serie C, decide di sanzionare le due società.

Ammenda di 400 euro il Catania “per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato:
1. durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, cori di incitamento nei confronti della propria squadra;
2. dal 36° al 37° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

900 euro di ammenda, invece, al Monopoli:
“A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato cori di incitamento per la propria squadra;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-COSENZA: torna al “Massimino” l’arbitro Zago della sezione di Conegliano. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency