GIUSI MALATO: “Catania l’ho sempre portata addosso. E’ un amore vero”

Giusi Malato, campionessa catanese e attuale presidentessa della Rari Nantes Jonica, sottolinea via social tutto il proprio amore sin da bambina per i colori rossazzurri. Queste le sue parole cariche di passione per la città dell’Elefante ed il Catania:

“Rossazzurro ❤️💙

La porto dentro,

nel corpo, nella memoria,

nello sguardo di una donna

che ama senza difese.

Rosso come il fuoco che scalda,

azzurro come il mare che accoglie.

Sono i miei colori.

Rossazzurro,

come una pelle che non si cambia,

come un nome a cui rispondo

senza pensarci.

Da bambina era il cielo sopra la testa

e l’acqua davanti agli occhi.

Da adulta è diventata lava,

fuoco che resta

anche quando brucia.

Il mio essere tifosa

non è mai stato soltanto rumore.

È stato riconoscermi in una forma,

sapere che quella maglia

raccontava la mia città

meglio di qualunque parola.

Io mi sono sentita u Liotru

senza ruggire:

ferma, resistente,

con il peso della storia sulle spalle

e lo sguardo fiero rivolto avanti.

C’è chi dice che, se pensa a me,

pensa a Catania.

Io sorrido, perché è vero!

Catania l’ho sempre portata addosso

come un profumo che non va via:

nell’accento che mi tradisce,

nelle parole sporche d’affetto,

in una sciarpa legata piano al collo,

in un coro sussurrato

prima ancora che cantato.

Il Catania, per me,

è lo stadio.

Non un luogo fisico,

ma un sentire.

È il posto dove non serve spiegarsi,

dove ci si riconosce

senza parlarsi.

Ogni ingresso allo stadio

riporta le stesse sensazioni:

l’odore dell’erba bagnata,

il fumo che punge gli occhi,

le voci che si intrecciano

come mani che cercano

altre mani.

Era il millenovecentottantadue.

S7 Catania.

La Serie A che faceva sognare.

Avevo undici anni

e non lo sapevo ancora,

ma stavo scegliendo

una parte di me

che non mi avrebbe più lasciata.

Sono cresciuta in Curva Nord.

Abbonata, presente, fedele.

Ho seguito la squadra lontano da casa,

condividendo strade,

attese,

silenzi.

Io ero lì,

nel punto dove gli anelli si incontrano,

da dove parte lo striscione,

da dove si tiene la storia per mano

senza stringerla troppo,

per non farle male.

La sciarpa che porto al collo

non è un simbolo:

è una carezza,

un nodo che tiene insieme

cuore e città.

E quando la curva canta

io non grido:

mi lascio attraversare.

Catania è la squadra che amo.

Per sempre io la seguirò.

Come si segue un amore vero:

senza promesse,

senza condizioni,

restando”.

