domenica, 11 Gennaio 2026
HomeCatania NewsGIUSI MALATO: "Catania l'ho sempre portata addosso. E' un amore vero"
Catania NewsCatania SocialCuriositàParola ai TifosiPrimo Piano

GIUSI MALATO: “Catania l’ho sempre portata addosso. E’ un amore vero”

Redazione
By Redazione
0
19

Giusi Malato, campionessa catanese e attuale presidentessa della Rari Nantes Jonica, sottolinea via social tutto il proprio amore sin da bambina per i colori rossazzurri. Queste le sue parole cariche di passione per la città dell’Elefante ed il Catania:

Rossazzurro ❤️💙
La porto dentro,
nel corpo, nella memoria,
nello sguardo di una donna
che ama senza difese.
Rosso come il fuoco che scalda,
azzurro come il mare che accoglie.
Sono i miei colori.
Rossazzurro,
come una pelle che non si cambia,
come un nome a cui rispondo
senza pensarci.
Da bambina era il cielo sopra la testa
e l’acqua davanti agli occhi.
Da adulta è diventata lava,
fuoco che resta
anche quando brucia.
Il mio essere tifosa
non è mai stato soltanto rumore.
È stato riconoscermi in una forma,
sapere che quella maglia
raccontava la mia città
meglio di qualunque parola.
Io mi sono sentita u Liotru
senza ruggire:
ferma, resistente,
con il peso della storia sulle spalle
e lo sguardo fiero rivolto avanti.
C’è chi dice che, se pensa a me,
pensa a Catania.
Io sorrido, perché è vero!
Catania l’ho sempre portata addosso
come un profumo che non va via:
nell’accento che mi tradisce,
nelle parole sporche d’affetto,
in una sciarpa legata piano al collo,
in un coro sussurrato
prima ancora che cantato.
Il Catania, per me,
è lo stadio.
Non un luogo fisico,
ma un sentire.
È il posto dove non serve spiegarsi,
dove ci si riconosce
senza parlarsi.
Ogni ingresso allo stadio
riporta le stesse sensazioni:
l’odore dell’erba bagnata,
il fumo che punge gli occhi,
le voci che si intrecciano
come mani che cercano
altre mani.
Era il millenovecentottantadue.
S7 Catania.
La Serie A che faceva sognare.
Avevo undici anni
e non lo sapevo ancora,
ma stavo scegliendo
una parte di me
che non mi avrebbe più lasciata.
Sono cresciuta in Curva Nord.
Abbonata, presente, fedele.
Ho seguito la squadra lontano da casa,
condividendo strade,
attese,
silenzi.
Io ero lì,
nel punto dove gli anelli si incontrano,
da dove parte lo striscione,
da dove si tiene la storia per mano
senza stringerla troppo,
per non farle male.
La sciarpa che porto al collo
non è un simbolo:
è una carezza,
un nodo che tiene insieme
cuore e città.
E quando la curva canta
io non grido:
mi lascio attraversare.
Catania è la squadra che amo.
Per sempre io la seguirò.
Come si segue un amore vero:
senza promesse,
senza condizioni,
restando”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ROSSAZZURRI IN GIRO: per Frisenna le sirene del Giugliano, rimane a Siracusa?
Articolo successivo
CATANIA-CAVESE: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CATANIA-CAVESE: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Angelo Massimino" contro la Cavese, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

ROSSAZZURRI IN GIRO: per Frisenna le sirene del Giugliano, rimane a Siracusa?

ACCADDE OGGI: 11 gennaio 1931, abbuffata di gol sotto l’Etna

CATANIA-CAVESE: valore mercato squadre a confronto

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, conterà l’approccio. Toscano non ammette cali di tensione”

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency