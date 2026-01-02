GRELLA: “Pelligra ha coperto le perdite del club. Torre del Grifo, scenario e tempistica dei lavori. Vogliamo diventare l’Atalanta del futuro”

Il vice presidente del Catania Vincendo Grella concede un’intervista al quotidiano La Sicilia parlando a 360 gradi del presente e futuro rossazzurro. A cominciare dal fatto che la società etnea ha chiuso il 2025 con una cifra in rosso, visto il bilancio precedente:

“Il bilancio è legato ai sacrifici e alla generosità del presidente Pelligra a cui diciamo grazie per quello che fa per noi, per il club. I conti non sono solo una scelta sua, ma vengono dapprima discussi all’interno del nostro Cda con altri professionisti che ovviamente si esprimono e dicono la loro. Tra questi, Mark Bresciano. Il Cda dà un indirizzo al presidente che si impegna, non solo confermando i numeri, ma scrivendo una lettera di promessa per coprire le perdite. Una garanzia. La Pelligra Group promette, tramite Rosario Pelligra, di coprire le perdite e anche in questo caso l’ha fatto. Abbiamo un budget di previsione, a fine anno c’è un bilancio che transita attraverso quattro passaggi durante i quali vengono esaminati i conti. Non abbiamo mai sgarrato le previsioni”.

“Direi che le perdite di bilancio sono riconducibili ai tanti investimenti per il futuro del Catania. In Serie C purtroppo è così, con pochi ricavi da diritti tv. Ma se questi numeri fossero solo uno spreco di denaro fine a sé stesso avremmo già cambiato tutto. Invece, stiamo aggiustando tante cose, poco alla volta. I numeri di cui stiamo discutendo confermano l’interesse, ma soprattutto l’amore, che Ross Pelligra ha per il Catania. Non ci sono, come ogni tanto leggo da qualche parte, contrasti di vedute con la famiglia”.

“In Serie C non possiamo fare accostamenti con la maggior parte delle altre società, perché sono piccole. Ma se paragoniamo il nostro monte spese a quello dei club che ambiscono al salto di categoria e che primeggiano, anche negli altri due gironi, ecco che il Catania ha speso molto, ma molto meno. La cifra dei ricavi è cresciuta rispetto a un anno fa. Sono sicuro che nessuno in Serie C produce numeri come i nostri. Prendo in considerazione la vendita dei biglietti per le gare, i ricavi commerciali (sponsor e pubblicità, ndr) e non faccio riferimento ai diritti tv”.

“Continuamo a lavorare verso l’internazionalizzazione del brand. Lo diventeremo sempre di più. Lo store è bello e si trova in un luogo strategico della città. Oggi produce utili. In questi giorni di Natale ha superato diversi record producendo cifre che si leggono in positivo per il club. Cifre che affermano l’importanza della nostra tifoseria”.

“Nei contratti con calciatori e tesserati in generale l’incentivo a dare il meglio credo sia legittimo adottarlo. C’è un fisso e ci sono incentivi. Se incidi ti pago di più in modo che ci sia un impegno e una resa sul campo”.

“Saldo Torre del Grifo? Il pagamento avverrà a fine gennaio. E l’impianto sarà patrimonializzato all’interno della società Catania FC, un altro dono di Ross Pelligra al suo club. Vogliamo diventare l’Atalanta del futuro. Così il presidente ha pensato di acquistare un ampio terreno accanto al Centro sportivo per farlo diventare zona esclusiva per la prima squadra quando tutto sarà sistemato. L’idea è di realizzare altri due campi regolamentari e un campo ridotto, oltre a quelli che già esistono, più una club house con reception, spogliatoi, ristorante, sale mediche e sale riunioni dedicate solo alla prima squadra. Gli altri quattro campi saranno utilizzati dai ragazzi del settore giovanile, dagli Under 15 regionali alla Primavera. Under 14 e attività di base le programmeremo a Catania per agevolare anche gli spostamenti delle famiglie e di chi accompagna i ragazzi o l’uso dei mezzi pubblici. Anche il dipartimento femminile avrà un suo spazio. Abbiamo già pagato un anticipo per opzionare il terreno e poi firmeremo l’atto per inserirlo nel bilancio nel 2027″.

“Speriamo che già alla fine del mese cominceranno i lavori. Per la conclusione bisognerà attendere la primavera. Dobbiamo sistemare i primi due campi. Anche se tra “Massimino” e “Cibalino” abbiamo effettuato alcune migliorie funzionali. Per esempio, una sala attrezzata per colazione e pranzo della prima squadra. E una rinnovata, qualificata e ampia struttura sanitaria. Saranno i giocatori e l’allenatore a scegliere se rimanere e lavorare al Massimino o andare a Torre del Grifo visto che la stagione entrerà nel vivo giusto in quel periodo. Con David Tucker, consigliere d’amministrazione, c’è già un’intesa perché possa occuparsi in prima persona di Torre del Grifo seguendo il progetto di ristrutturazione dell’impianto. Poi, ripeto, la struttura passerà da Ross Pelligra al Catania FC diventando patrimonio della società”.

“C’è una relazione di Francesco Di Stefano da inviare alla curatela in cui assumendoci ogni responsabilità in termini di sicurezza si possano cominciare prima i lavori per sistemare i campi in erba per accorciare i tempi di attesa. Per rimettere a nuovo i due campi occorrerebbero circa 50 giorni di lavoro”.

“C’è una collaborazione con l’Università di Catania, che ci permetterà di avviare i giovani al lavoro mettendo alla prova le loro capacità professionali all’interno della nostra struttura. Modello sanitario come quello di un moderno ‘Milan Lab’? Esattamente, le strategie sono simili e l’accordo con l’Università e il coinvolgimento del territorio devono spingere in questo senso a progredire in tutti i settori”.

