GRELLA: “Stretto un patto con Zarbano, Pastore e Toscano. La Lega si complimenta con noi. Sul mercato ancora un paio di idee”

Il 2026 rossazzurro parte dal primo posto in classifica. Il vice presidente Vincenzo Grella parla, ai microfoni de La Sicilia, di “un risultato che abbiamo costruito in estate con il lavoro di due squadre. C’è n’è un’altra, fuori dal campo, che supporta quella principale, che si allena e gioca per vincere”.

“A inizio stagione con Zarbano, Pastore e Toscano abbiamo stretto un patto: tutte le decisioni sarebbero state condivise. E mi riferisco a gestione del gruppo e scelte tecniche. Alessandro Zarbano è un manager esperto che sviluppa i progetti e dà un parere importante nelle decisioni del club. Abbiamo fissato incontri non solo per risolvere i problemi, ma anche per condividere l’ascesa e i risultati importanti. Ci vediamo non solo per aggiustare le cose, ma anche per trarre forza e spunti dalle vittorie. Il motto della stagione è «Noi». C’è una collaborazione con tutti i dipendenti del club che hanno assunto un nuovo spirito di condivisione. Oggi ci si muove non per compartimenti, ma con un’efficacia che ci ha fatto acquisire maggiore consapevolezza. Le riunioni settimanali aiutano molto in tal senso”, afferma.

“Polemiche sul gol ingiustamente annullato a Rolfini contro il Potenza? Il tecnico e Rolfini, nel dopo partita, hanno espresso il pensiero della squadra. Ma dal giorno dopo tutti abbiamo pensato a organizzare e vincere la partita successiva. C’è una cosa di cui vado fiero: sono i complimenti che ci fanno in Lega per il lavoro svolto, per il metodo seguito. Abbiamo un’identità che anche il presidente Marani ci riconosce”.

“Toscano? Rinnovare il suo contratto è stato un segnale forte. Proprio in quel momento di leggero appannamento, un passaggio determinante. Toscano lavora bene e prosegue sposando la nostra linea di condotta. Diventano fondamentali per i risultati di oggi, le decisioni prese in quel momento delicato andando contro il vento della critica. Anche perché dopo un colloquio con il presidente Pelligra e Bresciano abbiamo deciso di rinnovargli fiducia e contratto in pochi secondi”.

“Pubblico al “Massimino” da record? La gente si identifica non solo nella maglia, ma anche nello spirito con cui la squadra gioca e vince e con il medesimo impegno che ci mette la società che lavora ogni giorno per crescere e migliorare. Le prossime partite? No, parlo solo del Foggia. Bisogna pensare soltanto al prossimo impegno per ricominciare dando il meglio. Con Bruzzaniti in campo? Il calciomercato riapre proprio in queste ore (oggi, ndr), il ragazzo è già con noi pronto per sostenere le visite mediche e i primi allenamenti. Abbiamo ancora un paio di idee. Non operazioni a tempo, ma soluzioni che possano durare anche per la stagione che verrà”.

