IERARDI: settimana importante per valutare se potrà giocare dal 1′ domenica

Si è rivisto nella lista delle convocazioni ed in panchina, a Monopoli, Mario Ierardi. Il “gigante” della difesa del Catania è tornato disponibile dopo essere stato costretto a rimanere fermo ai box negli ultimi mesi a causa di un’ernia discale. Ierardi ha seguito il percorso di recupero senza fretta, nè intoppi. Qualora si fosse reso necessario, sarebbe potuto scendere in campo già ieri sera per uno spezzone di gara. La settimana di lavoro che porterà alla disputa di Catania-Cosenza sarà utile per valutare se potrà giocare dall’inizio domenica. In occasione del match, lo ricordiamo, non sarà a disposizione Pieraccini causa squalifica. Ad oggi si va verso l’utilizzo di Allegretto e Celli con Miceli (a breve l’ufficializzazione dell’ingaggio) che potrebbe essere subito inserito tra i titolari.

