lunedì, 19 Gennaio 2026
HomeCatania NewsAllenamentiIERARDI: settimana importante per valutare se potrà giocare dal 1' domenica
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

IERARDI: settimana importante per valutare se potrà giocare dal 1′ domenica

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Si è rivisto nella lista delle convocazioni ed in panchina, a Monopoli, Mario Ierardi. Il “gigante” della difesa del Catania è tornato disponibile dopo essere stato costretto a rimanere fermo ai box negli ultimi mesi a causa di un’ernia discale. Ierardi ha seguito il percorso di recupero senza fretta, nè intoppi. Qualora si fosse reso necessario, sarebbe potuto scendere in campo già ieri sera per uno spezzone di gara. La settimana di lavoro che porterà alla disputa di Catania-Cosenza sarà utile per valutare se potrà giocare dall’inizio domenica. In occasione del match, lo ricordiamo, non sarà a disposizione Pieraccini causa squalifica. Ad oggi si va verso l’utilizzo di Allegretto e Celli con Miceli (a breve l’ufficializzazione dell’ingaggio) che potrebbe essere subito inserito tra i titolari.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SITUAZIONE DISCIPLINARE: Pieraccini salterà Catania-Cosenza
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency