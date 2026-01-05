lunedì, 5 Gennaio 2026
INFERMERIA: Allegretto e Caturano recuperabili in vista della Cavese? Valutazioni anche su Bruzzaniti

foto Catania FC

Potrebbe registrarsi qualche novità in vista di Catania-Cavese per quanto concerne l’infermeria rossazzurra. Detto della sicura assenza per squalifica di Celli e del rientro di Lunetta (che ha scontato un turno di stop), mister Toscano conta di recuperare Allegretto e Caturano. Quest’ultimo, alle prese con un attacco influenzale dopo essere stato inserito nella lista dei convocati per Foggia, non è andato neanche in panchina allo “Zaccheria”. Allegretto, invece, si porta dietro un problema muscolare che risale all’ultima sfida del 2025 contro l’Atalanta U23. Qualora fosse regolarmente a disposizione, prenderebbe il posto dello squalificato Celli.

Valutazioni in settimana anche sulla disponibilità effettiva di Ierardi, che potrebbe essere convocato per la sfida alla Cavese oppure per il successivo confronto esterno con il Monopoli. Quanto a Bruzzaniti, dopo il match di Arezzo disputato il 15 dicembre scorso mettendo a segno due gol, ha accusato un problemino fisico che lo ha costretto a saltare Pineto-Gubbio prima di trasferirsi al Catania. Nulla di serio, non avendo neanche sostenuto alcun allenamento con i rossazzurri Toscano ha preferito non rischiarlo a Foggia. Anche le sue condizioni sono da monitorare in ottica Cavese.

