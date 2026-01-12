lunedì, 12 Gennaio 2026
INFERMERIA: da valutare le condizioni di Ierardi e Lunetta

foto Catania FC

Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, si è appreso che il difensore Mario Ierardi ha sostenuto il primo allenamento con la squadra rossazzurra dopo il lungo stop. Bisognerà valutare con il passare dei giorni se potrà già rispondere presente alla convocazione per Monopoli-Catania. Un altro motivo di piccola preoccupazione è emerso nel post partita di domenica perchè, a seguito di uno scontro di gioco, Lunetta ha avuto una forte contusione alla spalla. Ieri sera sono stati effettuati degli accertamenti che hanno escluso guai seri. Si tratta di una forte botta, forse con qualche piccolo risentimento muscolare. Probabilmente fino a mercoledì, quando la squadra di Toscano riprenderà gli allenamenti, Lunetta verrà tenuto a riposo per poi essere rimesso in pista verificando la sua disponibilità in vista di Monopoli, ma c’è ottimismo in questo senso.

