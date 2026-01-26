INFERMERIA: il Catania recupera altre pedine

E’ stato un piacere, avere rivisto sul rettangolo verde Mario Ierardi. Dopo alcuni mesi di stop, causa ernia discale, il gigante rossazzurro è tornato in campo domenica pomeriggio, subentrando ad Andrea Allegretto nel corso della ripresa. Una ventina di minuti buoni per lui, che ha avuto un impatto positivo. Ierardi, grande protagonista per lunghi tratti del girone d’andata, sarà un’altra preziosa arma in più a disposizione di Toscano. Si registra, inoltre, il rientro dalla squalifica di Simone Pieraccini. Il difensore di proprietà del Cesena dovrà convivere con un tutore dopo l’intervento per la frattura al metacarpo. Tecnicamente è da considerarsi disponibile per le prossime gare ufficiali, secondo quanto si è appreso nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor.

