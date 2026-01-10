sabato, 10 Gennaio 2026
INFERMERIA: rientrano Caturano e Allegretto, ancora out Ierardi. Bruzzaniti disponibile

foto Catania FC

L’allenatore del Catania Domenico Toscano, alla vigilia del match interno con la Cavese ha fatto il punto della situazione legata all’infermeria. Queste le parole del tecnico rossazzurro in sala stampa sul tema: “Caturano torna tra i convocati, da mercoledì si è aggregato al gruppo dopo l’attacco influenzale che lo aveva debilitato parecchio. Bruzzaniti ha iniziato a spingere con la squadra da mercoledì. E’ un’arma in più per noi. Ierardi viene da un intervento di ernia importante, ha iniziato a lavorare con la palla, speriamo la prossima settimana di fargli fare qualcosa con la squadra rendendolo disponibile al più presto. Allegretto ha recuperato”.

