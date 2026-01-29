INVASIONE ROSSAZZURRA: Sorrento-Catania, biglietti esauriti in un attimo nel Settore Ospiti

Sabato pomeriggio sarà come giocare in casa per il Catania. Ancor prima che il Sorrento Calcio emettesse il comunicato di avvio della prevendita dei tagliandi per il Settore Ospiti, la biglietteria è stata letteralmente presa d’assalto attraverso i punti vendita del circuito Go2 di Catania e provincia ma anche online. In città, infatti, si era già sparsa la voce che era possibile acquistare i biglietti: costo di 15 euro + diritti di prevendita. Il settore riservato ai sostenitori rossazzurri potrà contenere 502 posti ed è già sold out. Questo il link disponibile per l’eventuale acquisizione online dei tagliandi in altri settori dello stadio “Alfredo Viviani” di Potenza: https://www.boxol.it/next/it/go2/select-seat/607759/biglietti-sorrento-vs-catania.

