JIMENEZ | Il trequartista nella Top 11 di TuttoC: “Doti tecniche utili al Catania anche in caso di B”

“Non poteva scegliere modo migliore per festeggiare il rinnovo, un calciatore di cui forse la Salernitana si è sbarazzata troppo presto e che ha doti tecniche che, in prospettiva, potrebbero tornare utili anche in caso di salto di categoria”. Parla così di Kaleb Jimenez il portale TuttoC.com, inserendo il trequartista italo-spagnolo nella speciale Top 11 della 23/a giornata del girone C di Serie C, aggiungendo che il suo gol conferma la forza dei rossazzurri tra le mura amiche.

Tra i calciatori messisi maggiormente in luce nel precedente turno di campionato figura anche il centrocampista Gyabuaa, a lungo inseguito dal Catania in questa sessione di mercato prima di andare con decisione su Di Noia. Questa la Top 11 al completo:

Boffelli (Cavese); Laezza (Giugliano), Di Pasquale (Crotone), Comi (Atalanta U23), Giraudo (Casarano); Nina (Trapani), Gyabuaa (Salernitana), Bianchi (AZ Picerno); Simonetti (Benevento), Jimenez (Catania); Giacomo Parigi (Latina). Allenatore: Longo (Crotone).

