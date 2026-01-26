lunedì, 26 Gennaio 2026
LA RUSSA: “Il Catania ha vinto, ma la Sicilia deve vincere una partita più importante”

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa era presente ieri, allo stadio “Angelo Massimino”, ad assistere alla partita vinta dal Catania contro il Cosenza, dopo avere effettuato dei sopralluoghi tra Messina e Catania verificando alcuni dei luoghi colpiti con più violenza dal ciclone Harry. Queste le sue parole ai microfoni di Telecolor: “Il Catania ha vinto, ma la Sicilia deve vincere una partita più importante. E’ il motivo per cui sono venuto qui. Ho telefonato anche al presidente Pelligra, complimentandomi con lui per avere messo a disposizione l’incasso a favore delle popolazioni colpite, ma credo che dobbiamo fare tutti qualcosa di concreto per risollevare i territori”.

