L’EDITORIALE | Catania formato big: intensità, solidità e un Jimenez in più

Ci sono vittorie che valgono tre punti e altre che pesano molto di più. Catania-Cosenza appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Forse la migliore affermazione stagionale dei rossazzurri, non tanto per il punteggio, comunque netto, quanto per il modo in cui è maturata: intensità costante, compattezza mentale, controllo della partita dall’inizio alla fine. Una squadra che non ha mai dato l’impressione di poter perdere il filo del discorso.

Il Catania ha giocato da squadra vera, con un’identità ormai riconoscibile. Linee corte, aggressività calibrata, qualità sugli esterni e una serenità nella gestione dei momenti chiave che racconta di un gruppo cresciuto, consapevole. Il Massimino è diventato un fortino non per caso: zero reti subite in casa non è una coincidenza, ma il frutto di un equilibrio costruito con pazienza e metodo.

In questo contesto spicca l’impatto immediato degli ultimi innesti del mercato di riparazione. Miceli, al centro della difesa, si è inserito con naturalezza, come se fosse lì da mesi, dando ulteriore solidità a un reparto già affidabile. Rotazioni che funzionano, risposte puntuali dalla panchina, scelte che premiano Toscano e certificano la bontà del lavoro del club.

E poi c’è Jimenez, simbolo tecnico ed emotivo di questa squadra. Decisivo in campo, leader silenzioso ma costante, e ora anche al centro di una notizia che va oltre il rettangolo verde: il rinnovo tanto atteso, arrivato a coronamento di una prestazione maiuscola. Un segnale forte, che parla di progettualità, stabilità e ambizione. Il Catania non solo valorizza i suoi uomini migliori, ma è anche capace di trattenerli, confermando la forza di una società che guarda avanti senza tremare.

Questa vittoria non chiude nulla, ma dice molto. Dice che la strada intrapresa è quella giusta, che la contesa con il Benevento in vetta resta apertissima e che i rossazzurri hanno tutte le carte in regola per restare protagonisti fino in fondo. Il Catania corre, convinto, compatto, con il vento a favore e lo sguardo fisso sull’orizzonte.

