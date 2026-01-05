L’EDITORIALE | Catania, esserci non basta. Manca il colpo risolutivo. Il rendimento in trasferta sta diventando un problema

L’1-1 dello Zaccheria di Foggia lascia addosso al Catania una sensazione persistente di amarezza, perché la partita racconta di una squadra che ha fatto la gara, ha creato occasioni, ha avuto il controllo per lunghi tratti, ma non è riuscita a trasformare tutto questo in una vittoria che sarebbe stata possibile, forse persino meritata.

Il punto non è tanto il risultato in sé, quanto il copione. Ancora una volta il Catania ha mostrato una fisionomia chiara, riconoscibile, capace di produrre gioco e situazioni pericolose. Ma quando la partita chiede altro, quando serve cambiare pelle, adattarsi, sporcarsi le mani, ecco che emergono i limiti. Non basta creare se poi manca il colpo risolutivo, non basta comandare se non si chiude la porta al momento giusto.

Le assenze hanno inciso, inutile girarci attorno. Anche a Foggia la lista degli indisponibili ha pesato sulle rotazioni, sulle soluzioni, sulla possibilità di incidere dalla panchina con continuità. Ma sarebbe riduttivo rifugiarsi solo lì. Perché, pur con un organico rimaneggiato, il Catania ha avuto comunque le carte per portarla a casa. Le occasioni costruite, la qualità espressa in diversi momenti e persino la reazione dopo lo svantaggio lo dimostrano. Il rendimento in trasferta sta diventando un problema nella gestione del primato in classifica. La squadra, pur avendo prodotto, ha anche sofferto in difesa in qualche circostanza, elemento che stona rispetto alle prestazioni convincenti del Massimino sul piano difensivo.

Il pareggio diventa così uno snodo più mentale che numerico. Un segnale che invita alla riflessione, soprattutto ora che il calendario entra in un periodo cruciale, dove ogni punto può cambiare prospettive e ambizioni. In attesa di capire cosa farà il Benevento, impegnato questa sera in casa contro il Crotone, la classifica resta fluida, aperta, pronta a essere riscritta. Ma per farlo servirà qualcosa in più: più cinismo, più capacità di leggere le partite nei loro momenti chiave, più fame quando l’avversario vacilla.

Il Catania c’è, ma non basta esserci. In questo campionato, per fare davvero strada, serve anche saper vincere le partite che sembrano già a portata di mano. E Foggia, oggi, resta lì come un’occasione lasciata scivolare via.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***