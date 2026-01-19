L’EDITORIALE | Serata spartiacque a Monopoli. Una vittoria che parla di maturità

Chi crede, vince. E chi vince al 94′ costruisce identità. Il Catania espugna Monopoli con un 2-1 che pesa come piombo fuso sulla classifica e come cemento armato sulla mentalità, confermandosi al vertice insieme al Benevento e aggiungendo un tassello fondamentale nel percorso di crescita di una squadra che sta imparando a imporsi anche nei contesti più scomodi.

È una vittoria che parla di maturità. Il Catania ha sofferto, ha barcollato, ha accettato una partita ruvida e spezzata, senza mai uscire dal proprio equilibrio emotivo. In trasferta, lontano dal Massimino, servono risorse diverse: lucidità nei momenti di pressione, solidità quando il ritmo sale, personalità per restare vivi fino all’ultimo pallone. A Monopoli queste qualità si sono viste tutte.

Dentro il successo ci sono volti precisi. Tiago Casasola, protagonista di una prova complessa, ha avuto la forza di restare dentro la gara con la testa giusta. Qualche errore, qualche lettura meno brillante, poi l’istinto che cambia la storia: inserimento perfetto, presenza offensiva, gol del pareggio che rimette il Catania in carreggiata. Segno di carattere, prima ancora che di tecnica. E poi Salvatore Caturano, che nei finali trova la sua dimensione naturale. Seconda rete consecutiva, timbro pesantissimo al 94′, scelta di tempo e sangue freddo. Il suo gol è l’immagine di una squadra che crede fino all’ultimo secondo e che ha imparato a riconoscere il momento in cui colpire.

Le parole di Mimmo Toscano a fine gara hanno dato ulteriore spessore alla serata. Fiducia totale nel gruppo, elogi alla compattezza e alla risposta mentale nei momenti più complicati, ma anche uno sguardo avanti. Il mercato servirà a completare l’organico, con innesti mirati tra difesa e centrocampo per alzare ulteriormente il livello di competitività. Monopoli diventa così un passaggio chiave. Non una serata perfetta, ma una serata spartiacque. Probabilmente. Di quelle che segnano una stagione, perché insegnano a vincere anche quando la partita chiede di stringere i denti. Ed è da qui che nascono le squadre che restano in alto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***