LEGA PRO: “Catania, debutto spettacolare di Bruzzaniti”

foto Catania FC

“Debutto spettacolare di Bruzzaniti con il Catania: sfiora la rete e serve due assist incredibili!”. Così la Lega Pro, attraverso i propri canali social, parla dell’esordio di Giovanni Bruzzaniti con la maglia del Catania con riferimento non solo agli assist vincenti nel finale per i gol di Di Gennaro e Caturano, ma anche facendosi respingere dal portiere un tiro-cross velenosissimo. Una prestazione sontuosa, quella offerta domenica al “Massimino” contro la Cavese dal neo acquisto rossazzurro che, subentrato nella ripresa, ha dato una spinta decisiva alla manovra d’attacco della squadra di mister Toscano. L’ex Pineto si è presentato subito bene al popolo rossazzurro. Adesso servono conferme, dimostrando una volta di più il proprio valore in una grande piazza.

