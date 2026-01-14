mercoledì, 14 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoLEONARDI | Il D.S. della Ternana conferma: "Proseguirà la stagione con noi"
CalciomercatoCatania NewsRossoazzurri in giroIntervisteLega ProPrimo Piano

LEONARDI | Il D.S. della Ternana conferma: “Proseguirà la stagione con noi”

Redazione
By Redazione
0
125

Il direttore sportivo della Ternana conferma quanto riportato nelle ultime ore circa il futuro di Simone Leonardi, che continuerà a giocare in prestito al club rossoverde fino a giugno. Nessun rientro anticipato alle pendici dell’Etna:

“Leonardi è un giocatore giovane di proprietà del Catania, i numeri dicono che ha realizzato 5 gol tra campionato e Coppa Italia, non è vero che non è stato preso in considerazione dalla Ternana. Tutti sperano di giocare il più possibile ma nessun allenatore garantisce 38 partite ad un giocatore, anche se è il più bravo. Noi siamo felicissimi di tenere Leonardi in organico, ho parlato anche con il direttore sportivo del Catania e sono contenti. Leonardi è un ragazzo giovane che milita in una squadra con un reparto offensivo importante, pertanto non è facile giocare per nessun attaccante della Ternana. Lui, comunque, si sta allenameno molto bene ed anche il mister me ne ha parlato benissimo. Rimarrà a tutti gli effetti un calciatore della Ternana fino al 30 giugno”.

Articolo precedente
VERSO MONOPOLI-CATANIA: Bruzzaniti, arriva il momento dell’esordio da titolare?
Articolo successivo
GENNAIO: il Catania ufficializza le prime operazioni di mercato, per Miceli bisogna attendere
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency