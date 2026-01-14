LEONARDI | Il D.S. della Ternana conferma: “Proseguirà la stagione con noi”

Il direttore sportivo della Ternana conferma quanto riportato nelle ultime ore circa il futuro di Simone Leonardi, che continuerà a giocare in prestito al club rossoverde fino a giugno. Nessun rientro anticipato alle pendici dell’Etna:

“Leonardi è un giocatore giovane di proprietà del Catania, i numeri dicono che ha realizzato 5 gol tra campionato e Coppa Italia, non è vero che non è stato preso in considerazione dalla Ternana. Tutti sperano di giocare il più possibile ma nessun allenatore garantisce 38 partite ad un giocatore, anche se è il più bravo. Noi siamo felicissimi di tenere Leonardi in organico, ho parlato anche con il direttore sportivo del Catania e sono contenti. Leonardi è un ragazzo giovane che milita in una squadra con un reparto offensivo importante, pertanto non è facile giocare per nessun attaccante della Ternana. Lui, comunque, si sta allenameno molto bene ed anche il mister me ne ha parlato benissimo. Rimarrà a tutti gli effetti un calciatore della Ternana fino al 30 giugno”.