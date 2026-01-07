LUNETTA: rientro provvidenziale per il Catania, Toscano si aggrappa al suo “jolly”

Il Catania che si appresta ad ospitare domenica pomeriggio la Cavese è ancora a ranghi incompleti causa squalifiche e infortuni, tuttavia mister Toscano si prepara a riaccogliere nell’undici titolare Gabriel Lunetta. Il tecnico rossazzurro si aggrappa al suo “jolly” offensivo al fine di ritrovare le certezze smarrite in occasione della deludente gara di Foggia, dal momento in cui la squadra ha palesato i soliti limiti in termini di gioco, personalità e approccio psicologico lontano dal “Massimino”.

Il calciatore di scuola atalantina costituisce un elemento centrale per il sistema di gioco sin qui sviluppato con profitto dal mister etneo, in quanto esegue un lavoro di cucitura tra il reparto mediano e la prima linea fondamentale per le sorti dello scacchiere tattico. Il suo rientro previsto in occasione del primo match casalingo del nuovo anno rappresenta quindi una notizia positiva per l’ambiente rossazzurro, impegnato in un’accesa corsa promozione che sta per entrare nella sua fase calda. Per Lunetta è previsto il consueto impiego da trequartista mancino nell’ormai collaudato 3-4-2-1 di mister Toscano, con il giocatore chiamato a supportare il riferimento offensivo centrale Francesco Forte.

Proprio i due elementi succitati sono i due principali marcatori della squadra con 7 reti a testa, reggendo il peso offensivo di una compagine orfana del suo leader tecnico (quel Cicerelli protagonista di un 2025 in grande stile fino alla tegola dell’infortunio) ma con nuovo innesto in più nel motore (Bruzzaniti). In questa stagione Lunetta si è scoperto anche cecchino infallibile in area di rigore avversaria. Dopo il successo con il Crotone di un mese fa il giocatore dichiarò di non badare più di tanto al possibile traguardo della doppia cifra, preferendo lavorare a testa bassa e anteporre il bene comune della squadra al fine di conquistare l’obiettivo stagionale.

