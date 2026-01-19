Lutto nel calcio: è morto Piero Cucchi, portò il Catania in C1 nel ’99

Il calcio italiano ed il Catania piangono la scomparsa di Piero Cucchi, ex allenatore rossazzurro, morto a Tortona all’età di 86 anni. Ci lascia una figura impeccabile sotto il profilo umano e sportivo, legata ad una delle pagine più importanti del Calcio Catania: la promozione in Serie C1 ottenuta nel 1999 con un punto di vantaggio sul Messina secondo, poi battuto in finale playoff dal Benevento.

Lombardo di Boffalora sopra Ticino, Cucchi è cresciuto da calciatore nelle giovanili del Torino. Ha vestito le maglie di Savona, Varese, Lazio, Ternana, Arezzo e ancora Savona tra Serie A, B e C. Con la maglia del Varese ha collezionato due promozioni in Serie A, debuttando nella massima categoria nel 1964. Ha contribuito alla risalita della Lazio nella stagione 1968/69, entrando poi nella storia della Ternana promossa per la prima volta in A. Da giocatore – ricopriva il ruolo di centrocampista – ha inciso ovunque per intelligenza tattica e spirito di sacrificio.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, decise d’intraprendere la carriera di allenatore guidando, dalla D alla C, numerose squadre tra Nord e Sud Italia. Padre di Enrico, scomparso a soli 30 anni, Cucchi ha conquistato il salto di categoria con club come Derthona, Ischia, Giarre e Juve Stabia. Curriculum che spinse il Catania a puntare su di lui. Una scelta rivelatasi vincente, guidando il Catania al primo posto in Serie C2 nel 1999. Cucchi fu artefice di una stagione avvincente, con una squadra costruita su una difesa solida, ed un attacco che ha portato in rete ben dodici giocatori dell’organico rossoazzurro.

La piazza di Catania stava cominciando a risalire la china dopo la ripartenza dal basso. Resta vivo il ricordo di un’impresa che tifosi, sportivi ed appassionati catanesi non potranno mai dimenticare, con Cucchi al timone di un grande gruppo, gestito sapientemente da un professionista e uomo esemplare. Se ne va un importante pezzo di storia rossazzurra. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***