Lutto nello sport catanese: scompare l’ex allenatore Turi Distefano

Sport catanese in lutto per la scomparsa di Turi Distefano, ex allenatore del Mascalucia Calcio e di tanti altri club che ha lavorato anche come osservatore del Torino e nel settore giovanile del Catania. Si spegne all’età di 84 anni, lascia la moglie e un figlio. Una notizia che apprendiamo con profondo rammarico. Persona perbene, disponibile con tutti e grande appassionato di calcio, come opinionista televisivo in ambito regionale commentava spesso le vicende del Catania. In più di un’occasione è intervenuto anche ai nostri microfoni, sempre con garbo e pacatezza. Partecipava spesso a manifestazioni di beneficenza legate al calcio, in particolare al popolare evento ‘Un gol per la solidarietà’ organizzato da Luca Napoli allo stadio “Massimino”, in occasione del quale allenava la squadra dei giornalisti. La redazione di TuttoCalcioCatania.com esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore.

===>>> TURI DISTEFANO: una scuola di vita per tanti ragazzi. Il Catania sopra ogni cosa. Quella parola come una promessa gentile

