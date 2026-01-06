martedì, 6 Gennaio 2026
HomeAltre NotizieLutto nello sport catanese: scompare l'ex allenatore Turi Distefano
Altre NotizieCalcio CataneseCalcio SicilianoEx Rossoazzurri

Lutto nello sport catanese: scompare l’ex allenatore Turi Distefano

Redazione
By Redazione
0
334

Sport catanese in lutto per la scomparsa di Turi Distefano, ex allenatore del Mascalucia Calcio e di tanti altri club che ha lavorato anche come osservatore del Torino e nel settore giovanile del Catania. Si spegne all’età di 84 anni, lascia la moglie e un figlio. Una notizia che apprendiamo con profondo rammarico. Persona perbene, disponibile con tutti e grande appassionato di calcio, come opinionista televisivo in ambito regionale commentava spesso le vicende del Catania. In più di un’occasione è intervenuto anche ai nostri microfoni, sempre con garbo e pacatezza. Partecipava spesso a manifestazioni di beneficenza legate al calcio, in particolare al popolare evento ‘Un gol per la solidarietà’ organizzato da Luca Napoli allo stadio “Massimino”, in occasione del quale allenava la squadra dei giornalisti. La redazione di TuttoCalcioCatania.com esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore.

===>>> TURI DISTEFANO: una scuola di vita per tanti ragazzi. Il Catania sopra ogni cosa. Quella parola come una promessa gentile

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: previsti alcuni cambi nell’undici di partenza rispetto a Foggia
Articolo successivo
TURI DISTEFANO: una scuola di vita per tanti ragazzi. Il Catania sopra ogni cosa. Quella parola come una promessa gentile
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency