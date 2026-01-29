giovedì, 29 Gennaio 2026
MARCATORI: Lunetta a -3 dal capocannoniere del girone

foto Catania FC

Dopo 23 giornate di campionato è Gabriel Lunetta il calciatore più prolifico tra le fila del Catania. Contro il Cosenza ha messo a segno il gol che ha chiuso la partita, ritrovando la via della rete che mancava dal mese di dicembre (ultima realizzazione al cospetto del Crotone al “Massimino”, ndr). Quello di domenica scorsa rappresenta per Lunetta l’ottavo centro, portandosi a -3 dall’attuale capocannoniere del girone C di Serie C, l’ex Catania Cosimo Chiricò (11). Alle sue spalle Guido Gomez del Crotone (10).

Davanti a Lunetta anche Jacopo Manconi (Benevento), Giacomo Parigi (Latina), Manuel Fischnaller (Trapani/ora in forza al Ravenna), Francesco Salvemini (Benevento) ed Eugenio D’Ursi (Sorrento), tutti a quota 9. Lunetta, comunque, ha sempre tenuto a precisare che per lui conta soprattutto il bene del Catania. A prescindere dal numero di gol fatti. “Francamente i miei numeri passano in secondo piano. Non faccio molto caso, preferirei vincere contro il Sorrento a Potenza. Non chiedo di meglio, adesso ogni gara conta il triplo, ogni movimento è importante. Non restano molte gare, dobbiamo gestirle al meglio“, le parole del jolly rossazzurro rilasciate pochi giorni fa al quotidiano La Sicilia.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

