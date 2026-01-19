MERCATO: Acampora-Catania, il Benevento dice no

La società rossazzurra continua a sondare il mercato alla ricerca di un elemento che possa prendere il posto in lista di Salvatore Aloi. C’è anche Gennaro Acampora, centrocampista con tanta esperienza in Serie B e presenze in A, tra i profili seguiti dal Catania. Secondo quanto appreso nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il giocatore però non approderà alle pendici dell’Etna. Acampora – che non rientra nei piani tecnici del Benevento ed è fuori lista – avrebbe dovuto prima risolvere consensualmente il contratto con la società campana, la quale si è opposta al trasferimento a Catania del napoletano classe 1994 per non rinforzare una diretta rivale nel girone C.

