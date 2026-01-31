MERCATO: Acampora, dopo il mancato accordo col Catania vola in B

In questi giorni il centrocampista classe ’94 del Benevento Gennaro Acampora ha risolto il contratto che lo legava alla società giallorossa, ottenendo lo svincolo d’ufficio attraverso il Collegio Arbitrale della Figc. Si appresta ad indossare la casacca del Pescara, in Serie B. Lo scorso anno ha collezionato 30 presenze in Lega Pro con i sanniti. Il Catania ci aveva provato in maniera concreta nell’attuale finestra di calciomercato, non riuscendo però a definire l’intesa. Successivamente si è mosso su altri profili, prima di decidere di affondare il colpo per Giovanni Di Noia, prelevato a titolo definitivo dal Trapani e che ha già esordito in maglia rossazzurra nel turno di campionato precedente contro il Cosenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***