MERCATO: assalto del Catania per Meazzi, qualità e duttilità al potere

Ha agito più spesso da trequartista, in realtà può ricoprire un pò tutti i ruoli a centrocampo se consideriamo anche i trascorsi con la maglia della Virtus Entella. Il calciatore classe 2001 Lorenzo Meazzi è un obiettivo reale e concreto. Il Catania ha blindato la trattativa con il Pescara, nelle prossime ore dovrebbe riuscire a definire l’accordo per il trasferimento in Sicilia superando la concorrenza di altri importanti, Salernitana in primis.

Ragazzo semplice ed estremamente educato, tifoso della Sampdoria e innamorato fin da piccolo delle giocate e dell’estro di Antonio Cassano, Meazzi ha mosso i primi passi nella squadra del suo paese, Arenzano (20 chilometri da Genova). La svolta arrivò all’età di 15 anni, quando la Virtus Entella lo accolse nel proprio settore giovanile. Da qui cominciò ad alternare più ruoli in tutte le posizioni del centrocampo a rombo. Talvolta mediano, altre volte trequartista, mezzala preferendo disimpegnarsi a sinistra. Spicca la duttilità di un ragazzo efficace nella misura in cui c’è da garantire alla squadra ordine ed equilibrio, energia, dinamismo, qualità tecniche, dribblig ed intelligenza tattica, arrivando in porta e mettendo i compagni nelle condizioni di arrivarci. 145 apparizioni per lui tra Serie C e B condite da 14 gol e 15 assist, in questa stagione ha totalizzato 16 presenze in B con 3 reti all’attivo.

