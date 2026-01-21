MERCATO – Awua, il pres. della Cavese: “Non mi faccio ricattare da nessuno, se arriva proposta formale dal Catania la valuteremo”

A proposito dei rumors legati ad un interesse del Catania per il nigeriano Theophilus Aondofa Awua, centrocampista attualmente in forza alla Cavese, si è così espresso il presidente degli aquilotti Alessandro Lamberti, ai microfoni di ‘Mondo Blufoncé’, in onda sui canali social di Cavese Supporters:

“Abbiamo avuto delle richieste per tanti nostri giocatori, questo fa pensare che probabilmente la qualità della rosa non è così scadente. Su Awua, nello specifico, dico che non abbiamo ricevuto nessuna proposta dal Catania, club con cui i rapporti sono eccellenti, così come con Grella e i direttori. Noi quando facciamo delle proposte le mandiamo per iscritto alle società e anche il Catania immagino lo faccia, penso all’operazione Maffei portata avanti proprio con la società etnea facendo tutto in maniera molto ordinata”.

“Ripeto, io non ho ricevuto offerte, poi che il procuratore vada a negoziare contratti col Catania mi fa molto piacere, ma noi come società non possiamo essere strozzati, altrimenti i giocatori vanno fuori rosa. Non è un problema. Se il procuratore ha un accordo con Awua sono molto felice per lui, tuttavia non abbiamo ricevuto alcuna proposta formale. Se qualcuno pensa di forzare la mano, io non mi faccio ricattare da nessuno. Poi se arriva la proposta del Catania la valuteremo, di sicuro noi da questo mercato usciremo più forti a prescindere da chi dovesse andare via”.

