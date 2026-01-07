mercoledì, 7 Gennaio 2026
MERCATO: Bruzzaniti esclude Galuppini e Merola

foto Catania FC

Il Catania non ha perso tempo con il Pineto per definire l’operazione Giovanni Bruzzaniti. Una trattativa che si è conclusa rapidamente, forte della volontà chiara e netta del giocatore di sposare il progetto rossazzurro. Questa ha fatto la differenza, come sottolineato dalla direzione sportiva del club abruzzese, che aveva persino valutato di non cedere Bruzzaniti proponendogli un prolungamento del contratto. Di fronte alla volontà del ragazzo, in poco tempo il Pineto ha trovato la quadra con il Catania. Per quanto concerne il reparto offensivo il Catania, ad oggi, non cerca altri elementi. L’ingaggio di Bruzzaniti esclude Davide Merola (Pescara) e Francesco Galuppini (diretto ad Ascoli), accostati di recente agli etnei. Inoltre c’è stato il “no” al Lecco per Alex Rolfini, che vuole provare a giocarsi le sue carte con la maglia rossazzurra.

