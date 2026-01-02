MERCATO: Bruzzaniti il primo colpo, ora altri 2-3 innesti con uno sguardo rivolto anche al futuro

Messo a segno il primo colpo di mercato, con un entusiasta Giovanni Bruzzaniti già in sede che si appresta a firmare il contratto di tre anni e mezzo col Catania, in casa rossazzurra la concentrazione è su altri innesti. Mister Toscano lo ha detto a più riprese, se non ci fossero state le importanti defezioni di Aloi e Cicerelli non avrebbe cambiato praticamente nulla nella rosa a disposizione. Bruzzaniti, prelevato a titolo definitivo dal Pineto, rimpiazzerà Cicerelli in lista mentre a centrocampo l’obiettivo primario resta Gyabuaa (Avellino/Atalanta). Tra le alternative Palmiero (Avellino), Tessiore (Guidonia Montecelio), Calì (Renate) e Vallocchia (Ternana); le scorse settimane rumors di calciomercato avevano indicato anche i nomi di Leone (Juve Stabia) e Crisetig (Padova), ma non c’è nulla di concreto su questo versante. Almeno per il momento. Era emersa inoltre un’ipotesi legata a Gallo (Crotone), ma il centrocampista è in procinto di fare ritorno a Picerno.

Per quanto riguarda la difesa, con il rientro dall’infermeria di Ierardi (possibile che l’ex Vicenza torni pienamente disponibile la settimana prossima), il reparto può considerare numericamente al completo. A meno che non venga inserito un nuovo elemento che innalzi il tasso qualitativo, portando ad una conseguente cessione di Martic. Si guarda soprattutto a Miceli (Monopoli). Non dovesse sbloccarsi l’operazione, Manzi (Avellino), Solcia (Sorrento) e Carillo (Sorrento) figurano tra le opzioni mentre su Rocchi c’è l’opposizione della Casertana che lascerebbe partire il difensore solo a fronte di un’offerta economicamente irrinunciabile.

Da valutare, inoltre, la possibilità d’inserire in organico anche un nuovo laterale di centrocampo. Ad oggi non è una necessità, potendo all’occorrenza impiegare Casasola, Raimo, Donnarumma o Lunetta, ma il Catania è vigile su eventuali occasioni da sfruttare. Cagnano (Avellino), Belli (Padova), Di Chiara (Catanzaro), Giron (Trapani) e Russo (Audace Cerignola) rappresentano alcune idee in tal senso. Per De Rose nessuna trattativa con il Cosenza, ma non è da escludere che le parti ne possano discutere fattivamente nei prossimi giorni. Su Luperini gli occhi di Gubbio, Campobasso e Perugia. D’Andrea verso la cessione definitiva al Pineto.

Si guarda anche al futuro: l’attività di scouting del club in giro per l’Italia prosegue visionando i progressi degli attaccanti Simone Leonardi (che dovrebbe proseguire il prestito alla Ternana fino al termine della stagione per poi rientrare alla base) e Davide Pio Stabile, attualmente in forza alla Vis Pesaro. Dirigenza attenta a monitorare anche altri giovani profili di B, C e serie inferiori che possano fare al caso del Catania in prospettiva.

