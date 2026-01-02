venerdì, 2 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoMERCATO: Bruzzaniti il primo colpo, ora altri 2-3 innesti con uno sguardo...
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

MERCATO: Bruzzaniti il primo colpo, ora altri 2-3 innesti con uno sguardo rivolto anche al futuro

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
25
foto Catania FC

Messo a segno il primo colpo di mercato, con un entusiasta Giovanni Bruzzaniti già in sede che si appresta a firmare il contratto di tre anni e mezzo col Catania, in casa rossazzurra la concentrazione è su altri innesti. Mister Toscano lo ha detto a più riprese, se non ci fossero state le importanti defezioni di Aloi e Cicerelli non avrebbe cambiato praticamente nulla nella rosa a disposizione. Bruzzaniti, prelevato a titolo definitivo dal Pineto, rimpiazzerà Cicerelli in lista mentre a centrocampo l’obiettivo primario resta Gyabuaa (Avellino/Atalanta). Tra le alternative Palmiero (Avellino), Tessiore (Guidonia Montecelio), Calì (Renate) e Vallocchia (Ternana); le scorse settimane rumors di calciomercato avevano indicato anche i nomi di Leone (Juve Stabia) e Crisetig (Padova), ma non c’è nulla di concreto su questo versante. Almeno per il momento. Era emersa inoltre un’ipotesi legata a Gallo (Crotone), ma il centrocampista è in procinto di fare ritorno a Picerno.

Per quanto riguarda la difesa, con il rientro dall’infermeria di Ierardi (possibile che l’ex Vicenza torni pienamente disponibile la settimana prossima), il reparto può considerare numericamente al completo. A meno che non venga inserito un nuovo elemento che innalzi il tasso qualitativo, portando ad una conseguente cessione di Martic. Si guarda soprattutto a Miceli (Monopoli). Non dovesse sbloccarsi l’operazione, Manzi (Avellino), Solcia (Sorrento) e Carillo (Sorrento) figurano tra le opzioni mentre su Rocchi c’è l’opposizione della Casertana che lascerebbe partire il difensore solo a fronte di un’offerta economicamente irrinunciabile.

Da valutare, inoltre, la possibilità d’inserire in organico anche un nuovo laterale di centrocampo. Ad oggi non è una necessità, potendo all’occorrenza impiegare Casasola, Raimo, Donnarumma o Lunetta, ma il Catania è vigile su eventuali occasioni da sfruttare. Cagnano (Avellino), Belli (Padova), Di Chiara (Catanzaro), Giron (Trapani) e Russo (Audace Cerignola) rappresentano alcune idee in tal senso. Per De Rose nessuna trattativa con il Cosenza, ma non è da escludere che le parti ne possano discutere fattivamente nei prossimi giorni. Su Luperini gli occhi di Gubbio, Campobasso e Perugia. D’Andrea verso la cessione definitiva al Pineto.

Si guarda anche al futuro: l’attività di scouting del club in giro per l’Italia prosegue visionando i progressi degli attaccanti Simone Leonardi (che dovrebbe proseguire il prestito alla Ternana fino al termine della stagione per poi rientrare alla base) e Davide Pio Stabile, attualmente in forza alla Vis Pesaro. Dirigenza attenta a monitorare anche altri giovani profili di B, C e serie inferiori che possano fare al caso del Catania in prospettiva.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Luperini, c’è anche l’ipotesi Perugia
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency