MERCATO: Cargnelutti-Catania, si prova a chiudere

Prossime ore decisive per la definizione, o meno, della trattativa per il passaggio di Riccardo Cargnelutti dal Crotone al Catania. Il difensore, sceso in campo regolarmente lunedì a Cosenza giocando anche una buona gara, è in contatto da qualche giorno con la società rossazzurra. C’è il benestare di Cargnelutti per dire sì alla proposta del Catania. La Salernitana, in un primo momento in vantaggio, adesso fa i conti con l’interesse forte del club etneo. Il Catania è pronto a sostenere uno sforzo ulteriore avvicinandosi alle richieste economiche del Crotone, in un primo momento ritenute troppo onerose. Le parti provano a trovare un punto d’incontro e difficilmente la Salernitana tenterà di rilanciare alle condizioni attuali. L’alternativa principale, in casa Catania, è rappresentata da Michele Rigione (Avellino) ma Cargnelutti resta l’obiettivo primario.

