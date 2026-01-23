MERCATO: Cargnelutti, Longo (all. Crotone) conferma addio al club calabrese

Riccardo Cargnelutti lascia Crotone per trasferirsi al Catania. Si attende soltanto la comunicazione ufficiale, ma anche l’allenatore rossoblu Emilio Longo si è sbilanciato a riguardo in sala stampa, sottolineando che il difensore saluta la società calabrese con l’augurio che chi prenda il suo posto domani, nella sfida contro il Potenza, ripeta la prestazione impeccabile fatta nel precedente turno di campionato a Cosenza. Il difensore classe 1999, che sottoscriverà col Catania un contratto fino al 30 giugno 2028, ha archiviato l’esperienza con la maglia del Crotone totalizzando 60 presenze dal 2024 ad oggi, realizzando 4 gol e 6 assist.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***