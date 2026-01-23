venerdì, 23 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoMERCATO: Cargnelutti, Longo (all. Crotone) conferma addio al club calabrese
CalciomercatoCatania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

MERCATO: Cargnelutti, Longo (all. Crotone) conferma addio al club calabrese

Redazione
By Redazione
0
285

Riccardo Cargnelutti lascia Crotone per trasferirsi al Catania. Si attende soltanto la comunicazione ufficiale, ma anche l’allenatore rossoblu Emilio Longo si è sbilanciato a riguardo in sala stampa, sottolineando che il difensore saluta la società calabrese con l’augurio che chi prenda il suo posto domani, nella sfida contro il Potenza, ripeta la prestazione impeccabile fatta nel precedente turno di campionato a Cosenza. Il difensore classe 1999, che sottoscriverà col Catania un contratto fino al 30 giugno 2028, ha archiviato l’esperienza con la maglia del Crotone totalizzando 60 presenze dal 2024 ad oggi, realizzando 4 gol e 6 assist.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: Lescano alla Salernitana, la scorsa stagione Faggiano aveva provato a portarlo a Catania
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 23 gennaio 2010, il Catania di Mihajlovic travolge il Parma
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency