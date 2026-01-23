venerdì, 23 Gennaio 2026
HomeCalcio SicilianoMERCATO: Catania, battuta la concorrenza del Brescia per Di Noia
Calcio SicilianoCalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Catania, battuta la concorrenza del Brescia per Di Noia

Redazione
By Redazione
0
0

L’Union Brescia, società con alle spalle una proprietà importante ad avere avviato il progetto di rilancio, era molto interessata al centrocampista Giovanni Di Noia. Si era parlato giorni fa del Foggia (sarebbe stato un ritorno per il giocatore), ma sotto il profilo economico e progettuale sembrava che il Brescia avesse una marcia in più. Sembrava, appunto, perchè nel momento in cui è arrivata la chiamata del Catania sono arrivate importanti garanzie per il giocatore barese classe 1994 e l’inserimento del club rossazzurro ha cambiato le carte in tavolta.

Giocare davanti ad un pubblico come quello del “Massimino” e l’attuale posizionamento in classifica rendono molto appetibile la piazza di Catania. I contatti dei giorni scorsi si sono gradualmente intensificati, per poi trovare con rapidità l’accordo sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2027. Di Noia ha già salutato Trapani. Anche lui, come tanti altri, abbandona i granata. E’ pronto a mettere tutta la propria esperianza al servizio del Catania. Sognando per il secondo anno consecutivo la promozione in Serie B dopo esserci riuscito brillantemente con la Virtus Entella la scorsa stagione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CARAVELLO (ag. Fifa): “Mercato di gennaio più difficile perchè non si può sbagliare. Catania, trovati i giusti sostituti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency