MERCATO: Catania, battuta la concorrenza del Brescia per Di Noia

L’Union Brescia, società con alle spalle una proprietà importante ad avere avviato il progetto di rilancio, era molto interessata al centrocampista Giovanni Di Noia. Si era parlato giorni fa del Foggia (sarebbe stato un ritorno per il giocatore), ma sotto il profilo economico e progettuale sembrava che il Brescia avesse una marcia in più. Sembrava, appunto, perchè nel momento in cui è arrivata la chiamata del Catania sono arrivate importanti garanzie per il giocatore barese classe 1994 e l’inserimento del club rossazzurro ha cambiato le carte in tavolta.

Giocare davanti ad un pubblico come quello del “Massimino” e l’attuale posizionamento in classifica rendono molto appetibile la piazza di Catania. I contatti dei giorni scorsi si sono gradualmente intensificati, per poi trovare con rapidità l’accordo sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2027. Di Noia ha già salutato Trapani. Anche lui, come tanti altri, abbandona i granata. E’ pronto a mettere tutta la propria esperianza al servizio del Catania. Sognando per il secondo anno consecutivo la promozione in Serie B dopo esserci riuscito brillantemente con la Virtus Entella la scorsa stagione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***