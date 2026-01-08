giovedì, 8 Gennaio 2026
HomeCalcio SicilianoMERCATO: Catania, il giovane Ciniero si trasferisce al Ragusa
Calcio SicilianoCalciomercatoCatania NewsSerie DSettore Giovanile

MERCATO: Catania, il giovane Ciniero si trasferisce al Ragusa

Redazione
By Redazione
0
188

Nuovo movimento in uscita per quanto concerne il Catania. Dopo l’esperienza in prestito alla Nissa nella prima parte di campionato, il laterale sinistro classe 2008 Emanno Ciniero cambia casacca trasferendosi al Ragusa (fonte La Casa di C). Con la maglia del Catania, Ciniero ha collezionato la scorsa stagione una presenza in Coppa Italia di Serie C, giocando dal 1′ contro il Trapani al “Massimino”. Adesso prosegue il percorso di crescita a Ragusa, lottando per la salvezza dopo avere totalizzato 6 presenze stagionali tra le fila della Nissa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: in difesa la priorità resta Miceli, anche Capuano tra le idee. Altri club su Manzi
Articolo successivo
VERSO CATANIA-CAVESE: alla scoperta dei blufoncè, in piena bagarre salvezza
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency