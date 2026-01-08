MERCATO: Catania, il giovane Ciniero si trasferisce al Ragusa

Nuovo movimento in uscita per quanto concerne il Catania. Dopo l’esperienza in prestito alla Nissa nella prima parte di campionato, il laterale sinistro classe 2008 Emanno Ciniero cambia casacca trasferendosi al Ragusa (fonte La Casa di C). Con la maglia del Catania, Ciniero ha collezionato la scorsa stagione una presenza in Coppa Italia di Serie C, giocando dal 1′ contro il Trapani al “Massimino”. Adesso prosegue il percorso di crescita a Ragusa, lottando per la salvezza dopo avere totalizzato 6 presenze stagionali tra le fila della Nissa.
