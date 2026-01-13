MERCATO: Catania, il giovane Forti diretto in Serie D a Ragusa

Nuova operazione di mercato in uscita in casa Catania. Secondo quanto riportato dalla testata SerieD24.com, il club etneo sta per cedere il centrocampista classe 2006 Carmelo Forti al Ragusa con la formula del prestito. Il mediano catanese, dopo aver totalizzato 5 apparizioni in prima squadra nella passata stagione (6 più un gol all’attivo se si considera anche il risultato successivamente annullato di Taranto), quest’anno è stato più volte aggregato da mister Toscano in panchina senza però riuscire a scendere in campo in gare ufficiali.

Forti è pronto al trasferimento in Serie D in questa sessione di mercato con l’intento di acquisire minutaggio (in quanto 2006 rientra a pieno titolo nel regolamento Under del torneo) e aiutare la squadra guidata da Gaetano Lucenti (fratello maggiore dell’ex rossazzurro Giorgio) a risalire dalle sabbie mobili della bassa classifica. Nel capoluogo ibleo ritroverà l’ex compagno di squadra in Primavera Ermanno Ciniero, anch’egli diretto tra le file della compagine azzurra dopo aver militato nella prima parte di stagione alla Nissa con cui ha raccolto 6 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D.

La dirigenza del Ragusa, molto attiva in questa sessione di mercato nell’intento di rafforzare l’organico, ha provveduto nei giorni scorsi anche al tesseramento dell’ex rossazzurro Francesco Golfo reduce da una breve parentesi al Paternò e chiamato a dare qualità e peso offensivo alla linea d’attacco. La trentunenne ala sinistra ha già effettuato l’esordio in maglia iblea domenica scorsa nel corso del secondo tempo della gara persa in casa con il Gela per 2-3.

