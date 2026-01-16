venerdì, 16 Gennaio 2026
MERCATO: Catania in pressing su Ponsi e piace Cargnelutti

foto Catania FC

Fabio Ponsi in arrivo alle pendici dell’Etna? Secondo quanto riporta TuttoC, il Catania starebbe per chiudere un rinforzo sulla fascia sinistra. Classe 2001 di proprietà del Modena, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, Ponsi potrebbe a breve vestire la maglia rossazzurra. All’occorrenza può giostrare anche nella corsia di destra e come braccetto. La società dell’Elefante è, inoltre, vigile sul difensore Riccardo Cargnelutti. Quest’ultimo, classe ’99 prodotto del vivaio della Roma che vanta quasi 200 presenze in Serie C, milita nel Crotone e fa registrare anche l’interesse di altre squadre, in particolare quello della Salernitana. I colleghi de La Casa di C evidenziano come il Catania lo abbia individuato per rimpiazzare l’infortunato Matteo Di Gennaro.

===>>> SICILIAWEB: “Catania, preso Ponsi. E’ già in città”

